Димо Дренчев към властта: Заповядайте в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – най-добрият тест дали ще оцелеете в здравната система

Ако системата е толкова добра, предизвиквам властта я усети на собствения си гръб.

Нека министрите и депутатите дойдат и видят условията, в които оцеляват пациентите в Перник. Предлагам още следващата седмица всички те да заповядат в болница „Рахила Ангелова“ и сами да се убедят. Защото след всички скъпи реформи, здравеопазването в България стана опасно за здравето.“, заяви народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев във видеообръщение.

По думите му, ако гражданите на Перник са обречени на местната болница, тогава е редно и властта – министри, депутати и ръководството на Здравната каса да се лекуват именно там. А перничани да получат правото да се лекуват в столичната правителствена болница „Лозенец“. „Нека бъде равнопоставено – те в нашата болница, а ние в тяхната.“, настоя Димо Дренчев.

Той припомни, че болница „Рахила Ангелова“ е с трети директор за по-малко от две години, а лекарите и сестрите напускат масово. Дори привлечени от чужбина специалисти не издържат на условията и си тръгват. „Когато и индийските лекари си тръгват, значи системата е на командно дишане.“, иронично допълни народният представител.

„В Перник хората живеят все по-кратко и то не защото не умеят да живеят, а защото системата им отнема години от живота“, добави още Димо Дренчев в обръщението си. Последните данни на НСИ от миналата седмица показват тревожна тенденция: за периода 2014 – 2024 г. средната продължителност на живота в Пернишка област е намаляла с 4 месеца. Ако сте перничанин, шансът да живеете с 4 години по-малко от софиянец или с 25 месеца по-малко от средния българин е съвсем реален.

„Мръсният въздух, който години наред направи Перник печален рекордьор в Европа, е само едната причина. Другата, не по-малко убийствена, е липсата на качествено, ефективно и навременно здравеопазване.“, подчерта народният представител от „Възраждане.

