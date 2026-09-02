Димитър Петров: Край на блокажа в Търговския регистър, даваме повече време на бизнеса

Приетите промени предвиждат дружествата да могат да заявят необходимите изменения в устройствените си актове до края на 2028 година

Промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България ще дадат повече време на дружествата да подготвят и заявят необходимите изменения в своите устройствени актове в Търговския регистър. Това съобщи народният представител от „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ Димитър Петров.

„Край на блокажа в Търговския регистър! Днес приехме важни промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с които даваме глътка въздух на бизнеса“, заяви Петров.

По думите му дружествата ще разполагат със срок до края на 2028 г., за да подготвят и заявят необходимите промени в устройствените си актове. Според депутата това ще намали административния натиск и ще даде повече време на бизнеса да се адаптира към новите изисквания.

Петров посочи още, че документите за променен устройствен акт ще трябва да бъдат представяни само когато изменението се налага и на друго основание.

Така годишните финансови отчети ще могат да бъдат обявявани в Търговския регистър, без дружествата да бъдат допълнително натоварвани с представянето на тези документи, обясни народният представител.

„По-малко бюрокрация. Повече време за бизнеса“, обобщи Димитър Петров.