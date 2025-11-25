Действия на ЕС срещу нарушения в e-търговията

Очаква се евродепутатите да настояват Комисията да санкционира платформи като Shein, AliExpress и Temu за нарушаване на правилата на ЕС и продажба на незаконни стоки.

В сряда Парламентът ще гласува резолюция, която обобщава дебата от миналата пленарна сесия относно скандала с Shein във Франция, където на платформата бяха открити незаконни продукти с детска порнография. Членовете на ЕП призовават Комисията да прилага изцяло законите на ЕС, да засили митническия контрол, да подобри защитата на децата и, при нужда, да забранява платформите, които не спазват правилата в ЕС.

Очаква се резолюцията да призове Комисията и държавите членки да укрепят митническите и пазарните надзорни органи и да засилят проверките на продуктите, влизащи в ЕС. По време на дебата бяха споменати и онлайн търговците AliExpress и Temu, които Комисията разследва в момента.

Контекст

През 2024 г. Комисията определи Shein като „много голяма онлайн платформа“ съгласно Закона за цифровите услуги и поиска допълнителна информация за незаконни стоки, защитата на непълнолетни лица и проследяемостта на търговците. В допълнение към строгите правила на ЕС за безопасността на продуктите и цифровите услуги, в момента се провежда мащабна реформа на митническата рамка на ЕС с цел подобряване на откриването и спирането на опасни стоки. Комисията също така събира мнения относно правилата за надзор на пазара на ЕС, които ще бъдат включени в предстоящия Европейски закон за продуктите, очакван в края на 2026 г.

Facebook

Twitter



Shares