Девети септември беше отбелязан тържествено пред Пантеона в Бургас

81-ата годишнина от 9 септември 1944 г. – Деня на победата над монархо-фашизма беше отбелязана тържествено пред Пантеона в Бургас.

Честването беше организирано от Общински съвет на БСП в морския град. Честването беше открито от общинския председател на БСП – Бургас Николай Тишев. Той поздрави присъстващите за празника. В словото си Тишев подчерта защо е важно да не забравяме за подвига на героите, припомни за тяхната саможертва в името на един по-добър свят и подчерта колко много са придобивките, получени за българския народ в страната в следствие на постигнатите промени в различните области на живота след девети септември 1944 година. Той отчете, че трудности и грешки е имало, но е имало и голям напредък, който не може да бъде нито отречен, нито да бъде заличен.

Пред събралото се множество говори Стоян Георгиев, председател на Сто и трета основна партийна организация.

Той разказа за основни исторически моменти, оказали влияние върху глобалните международни процеси и акцентира върху важни конкретни събития, които трябва да се помнят. Стоян Георгиев направи паралел и съпоставка между миналото и настоящето, заклеймявайки каквото и да било престъпно поведение на властимащи с цел опазването на законовите и моралните норми. Като активен анализатор, той спомена за исторически събития, свързани със световни неправди, като напомни, че има случаи, в които те за съжаление се дават за пример. Георгиев обобщи колко много са примерите за положителни аспекти в социалистическа България от недалечното минало, които не можем да пренебрегваме.

Боян Балев, член на Националния съвет на БСП, който присъства на тържеството, заяви от своя страна:

„Много ни се обяснява, че разговорът за историята не е важен и че трябва да си говорим само за бъдещето. Но нашите опоненти не случайно хвърлят толкова усилия и средства за да преиначат историята. И за случилото се на девети септември и за след това, но който владее миналото, владее и бъдещето“, бе категоричен той. Той подчерта, че Девети септември е ден, който променя България за добро.

На събитието присъстваха областният председател на БСП – Бургас Тодор Байчев, областният координатор инж. Живко Господинов, общинските съветници Мадлен Мутяфян, Явор Костов и Чанко Мирчев, председателят на Съюз на жените социалистки в БСП Тинка Желязкова, множество членове на Българската социалистическа партия и симпатизанти на социалистите, членове на различни граждански формации.

Честването завърши с музикални изпълнения и с полагане на венци и цветя.

