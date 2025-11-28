Деян Николов за ремонта в „Дружба“: Започваме със сигналите за разчопляне на обществената поръчка

Общинският съветник от „Възраждане“ не е получил съдействие от ръководството на „Топлофикация София“ за детайли по предвидените разходи

След среща с ръководството на „Топлофикация София“ общинският съветник от „Възраждане“ Деян Николов заяви, че директорът на дружеството е отказал да предостави разбивка по дейности за ремонта на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба“, обществената поръчка за който е 60 милиона лева с ДДС.

„След час и половина разговори стана ясно, че те не знаят на какви цени работят и не могат да сметнат средствата дейност по дейност. Насочиха ни да сезираме компетентните институции, за да извършат проверка“, каза Николов .

Според него се използва средна цена от 4 550 лв. на линеен метър за тръби, включително всички съпътстващи дейности, което е поне два пъти над реалните пазарни цени. Освен това в документацията на поръчката са посочени 10 км тръби, докато директорът твърди, че това било само трасето, а реално ще се сменят 20 км.

„Дори при това допускане пак липсват около 20 милиона лева — почти една трета от поръчката“, добави Николов.

„Може в един момент всяка една от фирмите подизпълнители да поиска анексиране на договора, съответно да им се доплатят останалите 10 км, и изведнъж обществената поръчка да стане например 80 милиона“, предупреди Николов.

В свой анализ „Възраждане“ отчита, че първата обособена позиция от 2 420 м тръби, на база реалните цени на материалите и пазарните стойности за изкопи, настилки, монтаж, контрол и фасонни части, има пазарна стойност около 4.69 млн. лв. с ДДС. В поръчката обаче са заложени 14.09 млн. лв. с ДДС.

„Разликата е над девет милиона лева само в един участък. Това не е грешка в изчисленията, а модел на завишаване, който няма да позволим да остане скрит“, коментира Николов.

Дори при хипотезата на „Топлофикация“ за двойния метраж на тръбите, екстраполацията за цялата поръчка показва разминаване от 16–21 милиона лева. „Проблемът не е в метража, а в начина, по който се формират цените“, подчерта Николов.

На срещата беше посочено, че дружеството работи с нормативна цена от 4 542 лв. без ДДС (или 5 450 лв. с ДДС) на линеен метър, без разграничение по диаметър, технология или вид дейност. „Така може да се смятат лозови пръчки, но не и инвестиция за десетки милиони“, каза Николов.

„Предвид липсата на съдействие от страна на директора, оттук нататък единственото, което ни остава, е ние заедно с всичките изчисления, сметки и информация по случая да сезираме компетентните органи. Ще упражним целия възможен натиск върху институциите, за да извършат проверките на тази обществена поръчка. Ние ще използваме както нашата парламентарна група, сезираме прокуратурата, АДФИ и Икономическа полиция, както и всички, които имат отношение по такава проверка, за да бъде разчоплена тази обществена поръчка“, заяви общинският съветник от „Възраждане“ Деян Николов.

