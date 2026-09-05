Деян Николов: „Възраждане“ ще продължи да бъде политическия глас на тази истинска промяна

AfD – 41%. ХДС – 23%.

Две числа, които казват много за състоянието на европейската „демокрация“.

В неделя са изборите в Саксония-Анхалт, а последното проучване дава на „Алтернатива за Германия“ почти двойна преднина пред партията на канцлера Фридрих Мерц.

Преди пет години AfD получи 20,8%. Днес подкрепата за партията практически се е удвоила. И вместо да се запитат защо толкова много германци искат промяна, политическите партии обсъждат как отново да изолират AfD и дори как да управляват с подкрепата на Левицата – само и само победителят да остане извън властта. Да, това може да е законно. Но когато над 40% от избирателите искат промяна, а политическият отговор е всички останали да се обединят, за да запазят статуквото, не бива да се чудят защо доверието в системата се срива.

Скъпа енергия, отслабваща индустрия, неконтролирана миграция и външна политика, която поставя идеологията пред националния интерес – германците вече дават своя отговор.

Ако прогнозите се потвърдят, изборите в неделя няма да бъдат просто регионална новина. Те могат да се окажат най-сериозната пукнатина досега в политическата стена около AfD.А когато стената започне да се руши, въпросът вече не е дали ще падне, а колко още ще издържи.

А България?

Същият процес вече се вижда и у нас. Когато една политическа сила откаже да се подчини на статуквото и постави българския национален интерес над интересите на брюкселските чиновници, започват същите опити – изолация, етикети, страх и коалиции „срещу“. Но колкото повече статуквото се опитва да затвори вратата пред „Възраждане“, толкова повече българи ще питат: от какво всъщност се страхуват – от „Възраждане“ или от волята на българския народ? Защото демокрацията не означава да управлява винаги едни и същи модел в различна опаковка. Демокрацията означава народът да има право да избере различното, да избере истината, да избере промяната.

„Възраждане“ ще продължи да бъде политическия глас на тази истинска промяна.