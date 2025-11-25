Деян Николов от „Възраждане“ внесе искане до областния управител за връщането на СОС на решението за зоните за платено паркиране в София

Столичният общински съветник от „Възраждане“ Деян Николов внесе официално искане до областния управител на София за връщане на решението на СОС, с което беше приета новата наредба за разширяване на зоните за платено паркиране в столицата.

Според Николов приетите текстове нарушават принципите на предвидимост, равнопоставеност и пропорционалност, като въвеждат дискриминационни условия за хиляди жители на София, включително студенти под наем и граждани без постоянен адрес в града.

В искането се посочва, че анализите, с които се обосновава разширяването на зоните, са непълни и методологически неправилни, а част от икономическите аргументи противоречат на забраната за спекулативно повишаване на цени, предвидена в Закона за еврото. Според Николов наредбата прехвърля тежестта върху гражданите, без да осигурява необходимите алтернативи като многоетажни паркинги и реални мерки за намаляване на натоварването в кварталите.

„Не може под предлог за „ред“ и „контрол“ да се приемат текстове, които удрят най-уязвимите групи в града и обслужват единствено финансовите интереси на общината. Това решение трябва да бъде върнато незабавно“, заявява Николов.

Той подчертава, че очаква областният управител да упражни правомощията си и да защити обществения интерес, като спре въвеждането на спорната наредба до пълната ѝ преработка.

