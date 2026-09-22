Жители сигнализират за проблеми със сигурността и обществения ред около центъра „Св. Димитър“, а местните подготвят протест с искане за действия от институциите

Общинският съветник и председател на „Възраждане – София“ Деян Николов посети района около Центъра за временно настаняване „Св. Димитър“ в блок 464 в столичния квартал „Люлин 4“. Той разговаря с местни жители за проблемите със сигурността и обществения ред и настоя за спешна проверка на настаняванията, засилено полицейско присъствие и действия от страна на Столична община.

По време на посещението е заснет и видеоматериал за ситуацията около центъра. Според разказите на жители в района има случаи на агресивно поведение, конфликти, силен шум, употреба на алкохол и наркотици и нападения. Това са твърдения на местните хора, за които Николов настоява да бъдат проверени от компетентните институции.

Жителите посочват още, че според наблюденията им ситуацията се е влошила след събарянето на постройките в „Захарна фабрика“. Те свързват увеличения брой хора в и около центъра с пристигането на лица от премахнатите жилища и настояват да бъде установено кой действително пребивава в сградата.

Николов иска проверка на настанените в центъра

„Тези твърдения трябва да бъдат проверени с документите за настаняване и с проверка на място. Колко души живеят в центъра, колко влизат и остават без основание, има ли настанени от „Захарна фабрика“ и кой е взел тези решения? Общината трябва да даде точен отговор. Хората виждат какво се случва около домовете им и имат право да знаят кой носи отговорност“, заявява Деян Николов.

Според него трябва да бъде организирана съвместна проверка на Столична община, социалните служби и полицията. Тя да установи реалния брой обитатели, основанията за тяхното настаняване и условията, при които живеят.

Сред поисканите мерки са засилено полицейско присъствие, особено вечер и през нощта, ефективен контрол на достъпа до сградата и охрана, която да реагира при нарушения.

Николов настоява още СДВР да предостави информация за подадените сигнали за адреса, извършените проверки и предприетите след тях действия. От ръководството на центъра и Столична община той очаква данни за организацията на охраната, контрола върху посетителите и мерките при системни нарушения.

По думите му проверката трябва да обхване и положението на децата и останалите уязвими хора, които живеят в сградата.

Поставя въпроси и за бъдещото преструктуриране

В предоставената информация се посочва, че предвиденото преструктуриране на центъра е отложено от 1 юли за 1 ноември 2026 г., при условие за предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане.

Посочени са и данни от общински доклад от юни, според които 146 възрастни със 103 деца са заявили желание да използват бъдещото социално общежитие и са преминали оценяване и класиране.

На този фон Николов настоява Столична община да обяви какъв ще бъде общият предвиден брой обитатели след преструктурирането, как ще бъде организирана охраната и по какъв начин ще се контролира спазването на правилата.

„Васил Терзиев дължи отговор как се управлява този общински обект и какво ще направи още сега. Хората от съседните блокове не могат да чакат поредното административно решение, докато около домовете им продължават скандалите и нападенията, за които ни разказаха. Искаме конкретни мерки, отговорни лица и срокове, по които после да проверим какво действително е изпълнено“, посочва общинският съветник.

Местните жители подготвят и протест с искане за действия от институциите. Според предоставената информация организацията е тяхна инициатива, а Деян Николов и екипът му ще съдействат с необходимите документи и уведомяването на компетентните органи и ще присъстват на протеста. Подробности за провеждането му предстои да бъдат обявени.