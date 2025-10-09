Деян Николов: Належащо е да изчистим мафията, преди да чистим боклука

Общинският съветник от „Възраждане“ Деян Николов коментира на брифинг в Столичния общински съвет причините за настоящата криза с боклука в София и очерта конкретни мерки за справяне с нея.

По думите му проблемът не е изненадващ, а резултат от години на зависимост между администрацията и фирми, свързани с така наречената „мафия на боклука“.

„Радвам се, че след две години най-после всички осъзнават, че без сблъсък с мафията в София няма как да има промяна. През цялото време ни убеждаваха да не дразним тези фирми, защото можело да ни спретнат криза с боклука. Кризата вече е факт.“, заяви Николов пред журналисти.

Той обясни, че през последните две години общината е действала плахо и непоследователно. По новите обществени поръчки били заложени някои добри критерии, но недостатъчни, а същевременно не са направени нужните инвестиции в общинското предприятие „Софекострой.“, за да може то да поеме част от сметоизвозването. „Не се инвестираше, за да не се разстрои Вълка, а в крайна сметка сега си имаме и Вълка, и Таки – и двамата искат стотици милиони от софиянци“, каза още Деян Николов.

Според него, вината за сегашната ситуация е на мафията, но отговорността е на кмета и администрацията. Той подчерта, че „Възраждане“ ще подкрепи двата доклада за финансиране на „ Софекострой.“, но това е само първата крачка. „Към днешна дата Вълка иска 200 милиона отгоре от София. Не трябва да се поддаваме на този рекет. Затова настояваме за сериозни инвестиции в общинското предприятие, което трябва да увеличи капацитета си и да поеме нови райони.“, коментира общинския съветник.

Като първа конкретна стъпка той предложи смяна на ръководството на „ Софекострой.“. Според него това ще даде възможност кметът Васил Терзиев да поеме реален контрол върху дружеството и да няма оправдание, че не може да влияе на работата му. „Вчера Борисов обяви, че дава всички свои депутати за решаването на проблема с боклука. Надявам се да бъде така услужлив и в София, като подкрепи смяната на шефа на „ Софекострой“ и даде шанс на нов екип да започне работа, да даде и общинските съветници в София, защото те пазят схемите с боклука на Таки и Вълка..“, добави той.

Като втора мярка Деян Николов предложи кметът спешно да свика среща с всички фирми в България, които имат капацитет за сметоизвозване, включително и с турската компания, която предлага добри условия. Идеята е общината да сключи временни договори с независими фирми, които не са обвързани с настоящите монополисти, а „ Софекострой“ да ги използва като подизпълнители. Така, според Николов, може бързо да се увеличи капацитетът и да се предотврати ново задръстване на столицата с отпадъци. „Времето ни притиска. След два-три месеца изтичат договорите на още няколко района и ако не действаме сега, кризата ще се разрасне.“, предупреди общинският съветник.

По думите му, дори инвестиция от 50 милиона лева в „Софекострой“ би си струвала, ако дружеството успее да стане основен фактор и да прекъсне зависимостта на частни фирми.

В заключение Николов заяви, че кризата с боклука е резултат от бездействие, страх и политически зависимости. „Решението е ясно – смяна на ръководството на общинското предприятие, спешно финансиране, разширяване на капацитета и работа с фирми, които не са под контрола на Таки и Вълка. Само така София ще си върне контрола над собствената си чистота.“, каза още Деян Николов от „Възраждане“.

Facebook

Twitter



Shares