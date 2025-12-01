Деян Дечев участва в наблюдателната мисия на ОССЕ на парламентарните избори в Киргизстан

Народният представител и секретар на парламентарната група на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Деян Дечев участва като международен наблюдател и заместник-ръководител на парламентарната делегация на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по време на парламентарните избори в Киргизстан.

Вотът в страната се провежда за първи път след мащабна реформа на избирателната система, при която бяха премахнати партийните листи. Киргизстан е разделен на 30 едномандатни района, като във всеки от тях се избират по трима кандидати, един от които задължително трябва да бъде жена.

В рамките на мисията Дечев и останалите наблюдатели проведоха срещи с представители на всички политически сили, с ръководството на Централната избирателна комисия, с медии и граждански организации. Те наблюдаваха работата в изборните секции, процеса на гласуване и преброяването на бюлетините, за да оценят спазването на международните стандарти за прозрачност и демократичност.

