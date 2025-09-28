неделя, септември 28, 2025
Политика

Деян Дечев участва в наблюдателната мисия на ОССЕ на изборите в Молдова

Редактор

Народният представител от парламентарната група на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Деян Дечев участва като международен наблюдател в мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по време на парламентарните избори в Република Молдова.

В рамките на мисията депутатът и останалите наблюдатели проведоха поредица от срещи с представители на всички политически сили, участващи в изборите, с ръководството на Централната избирателна комисия, с местни медии и неправителствени организации. Целта е да се гарантира прозрачност, свободен вот и спазване на международните стандарти за демократични избори.

ОССЕ има дългогодишен опит в наблюдението на избори в държавите–членки и нейните партньори, като предоставя независима оценка на целия изборен процес – от подготовката и кампанията до преброяването на гласовете.

