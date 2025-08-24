Деян Дечев: Каракачанското наследство обогатява културния живот на България

Секретарят на парламентарната група на “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” и народен представител от област Сливен Деян Дечев бе официален гост на 32-рия Национален събор на каракачаните в България.

Събитието, което традиционно се проведе в местността “Карандила”, събра представители на общността от страната и от Гърция. Гостите и участниците се насладиха на богата празнична програма с изпълнения от каракачанския фолклор.

„Съборът на каракачаните е празник, който ни напомня колко ценно е многообразието на традициите и обичаите в нашето общество. Тук виждаме една общност, която пази с гордост своите корени и същевременно обогатява културния живот на България. Уважението към различните наследства е силата, която ни обединява“, каза Деян Дечев.

