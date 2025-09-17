Депутати от БСП-ОЛ дариха кръв

Народни представители от „БСП-Обединена левица“ се включиха в кампанията по кръводаряване в Народното събрание.

Инициативата се провежда под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова.

„Даряването на кръв не трябва да е еднократен акт, а устойчиво усилие да помагаме на хората, когато имат нужда. Това е наш дълг към обществото и солидарност към всеки, който се бори за живота си“, заяви заместник-председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица“ Мая Димитрова.

„Кръводаряването е най-чистият жест на човечност – да дадеш без да очакваш нещо в замяна. С тази инициатива искаме да покажем, че заедно можем да спасяваме животи“, каза народният представител от левицата Владимир Георгиев.

Заместник-председателят на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Иван Ибришимов допълни:

„Всеки от нас може да бъде в ситуация, когато животът му зависи от нечия добрина. Кръводаряването е акт на солидарност, който укрепва и здравната система, и човешките отношения.“

„Важно е да насърчаваме редовното кръводаряване, защото нуждата от кръв е постоянна. Това е най-хуманният начин да спасим човешки живот – без да губим нищо, а да дарим надежда. Като хирург знам колко е необходима кръвта и как спасява животи“, заяви членът на комисията по здравеопазване д-р Десислав Тасков.

Към инициативата се присъедини и председателят на парламента Наталия Киселова, която също дари кръв.

„Само този, който е изпадал в нужда, си дава сметка колко е важно това, което правим. Всички народни представители ще покажат, че по определени каузи можем да бъдем заедно и да дадем личен пример. Надявам се, че всеки от нас, който ще дари кръв или вече е дарил, ще бъде малко по-предпазлив, когато сме на улицата, когато виждаме прояви на насилие. Защото всяка капка кръв е живот“, заяви тя.

