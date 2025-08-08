Делегацията на “Възраждане” в ЕП иска международни наблюдатели по делото Гуцул

Процесът срещу избрания лидер на Гагаузия Евгения Гуцул е тревожен сигнал за състоянието на демокрацията в Молдова.

Той се провежда в навечерието на парламентарни избори и носи всички белези на съгласуван институционален натиск срещу опозиционен регионален лидер.

Официалният мотив е, че Гуцул е повлияла на регионалните избори в Гагаузия през май 2023 г. Сериозността на тези твърдения и на произнесената присъда от 7 години лишаване от свобода изисква максимална прозрачност. Такава обаче досега липсва. Делото се води при закрити врати, с ограничен обществен достъп и повдигнати въпроси относно възможностите на защитата да участва пълноценно в процеса.

За съжаление, наблюдаваме сходни тревожни тенденции и в други европейски държави:

в Германия водеща опозиционна партия беше поставена под наблюдение от службите за сигурност;

във Франция ключов кандидат бе изключен от предстоящи президентски избори от съдебен орган;

в Румъния водещ кандидат също бе отстранен при спорни аргументи, предизвикали обществено недоверие;

в България на гражданите бе отказано правото на национален референдум по съществен въпрос за бъдещето на страната.

Общото между тези случаи е използването на институции, формално в рамките на закона, за ограничаване на политическата конкуренция и контрол върху обществения дебат.

Случаят с Гагаузия е още по-чувствителен, тъй като засяга малцинствена общност с български исторически произход, която и до днес пази езика, паметта и традициите си.

Демокрацията не се поддържа със забрани и репресии, а с прозрачност, доверие и зачитане на волята на гражданите.

Призоваваме за отваряне на делото за международни наблюдатели и стриктно спазване на европейските стандарти в Молдова — страна кандидат за членство в ЕС. С демокрацията и защитата на човешките права не бива да се прави компромис.

