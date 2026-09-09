Делегация на АПС и турски дипломати почетоха паметта на Бора Сюелкан в Бургас

Представители на „Алианс за права и свободи“ се присъединиха към посланика и генералния консул на Турция в отдаването на почит

Делегация на ПП „Алианс за права и свободи“, водена от съпредседателя Димитър Николов, почете паметта на турския дипломат Бора Сюелкан, убит в Бургас през 1982 година.

В церемонията участваха посланикът на Република Турция в София Н. Пр. Мехмед Саид Уянък и генералният консул на Турция в Бургас Толга Оркун.

Представителите на партията и турските дипломати отдадоха почит към паметта на Сюелкан, който по това време е административен аташе в Генералното консулство на Турция в Бургас.

На 9 септември 1982 г. Бора Сюелкан е убит при нападение пред дома си в Бургас. Турската страна определя атаката като терористичен акт.

„Поклон пред паметта му!“, заявиха от ПП „Алианс за права и свободи“.