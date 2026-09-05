Дайте да я нападнем тая Русия! Всички вкупом – и Колективен запад, и Америка, и Канада, и Австралия, и Япония, И Брега на слоновата кост също – да я нападнем, да я унищожим и да се свърши. И начело на войските наши български да са Георг Георгиев, Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов.

Потресаващо е това, което се случва. Истерия, безсилие плюс фалш, плюс всякаква липса на здрав разум и корени. И търсене на политически дивиденти и мазнинки.

Ние тука, в България, си играем на отричащи се от Русия. Нещо като „Отричаш ли се от Сатаната“ по време на кръщение.

Ама в Декларацията си нашето Външно министерство не било споменало, че Русия е виновна, дето евентуално дрон щял да гръмне самолети в Германия на летище и щял да убие невинни хора.

Как може ние да не споменаваме Русия, а други европейски държави да я споменат? И пак ревове да се свиква Консултативен съвет при Президента. А след него веднага – и пълна мобилизация на войски, на десетте ни танка и двата ни самолета.

Ето, правя го аз – споменавам Русия – Русия е виновна, Русия е виновна, Русия е виновна. Русия е агресор, Русия е агресор, Русия е агресор завинаги и вовеки веков. Дано да им олекне на всички – от Тагарев до Янакиев, от Атанасов до Мирчев и на русофобите (предимно ситуационни) от Бяло море до Дунав по румелийски полета.

Освен „Долу Русия“ и „Долу Путин“, казвам още, че не украинци, а руснаци взривиха Северен поток. Казвам, че не американска, а руска беше ракетата, която падна в Горна баня по време на ударите срещу Сърбия. Руснаци хвърляха обеднен уран в Сърбия, от който във Видинско години наред не се раждаше нищо читаво. Руснаци избиха палестинците в Газа. И руснаци гърмят училища и всичко, което им падне в Иран. Руснаци са и тези, които променят климата, разтопяват ледници, отвличат президенти, правят си оргии по острови. И всъщност дронът, паднал в Силистренско, не е украински, а руски. Сега олекна ли ви? След такива „истини“ трябва да ви е олекнало.

Ами ако случайно, ама така – най-случайничко и невероятно, германският дрон не е руски? Тогава каква ще я къдрим? Само Кая Калас знае.

Докато пиша това, „Националната“ ни телевизия дава Зеленски сред деца – той е клекнал, здрависва ги, пощипва ги по бузките, както на времето правеха познайте кои. Същият този Зеленски го дават повече, отколкото даваха Тодор Живков на времето, но какво от това? Важно е, че Русия е виновна и че трябва да я споменаваме в проклятията си.

Ако германските вождове толкова ги е страх от руски дронове, да влязат в бункера на Хитлер и да се успокоят.

Ако ръководителите на други европейски държави ги е страх от евентуални руски атаки, да се скрият в газовите камери и подземията на концлагерите – там безсмъртието им е сигурно.

Не мога да проумея Георг Георгиев да води външната политика на опозицията (трудно възприемам и сегашната ни външна министърка, като в небрано лозе е жената, но това е тема на друг разговор). И не мога да си представя Атанас Атанасов като Крали Марко, тръгнал да побеждава Сибирската мечка.

Шизофрения и гадости. И непрекъснато, ежедневно, ежечасно плюене по социализма, по комунизма, по историята, по партизаните, по антифашистите. Всичко след Девети септември 1944 година е незаконно.

Е, преди четирийсет и четвърта година сме имали две национални катастрофи. Много важно – то е за добро.

Борис Трети е избран за цар от Обикновено народно събрание, не от Велико – голяма работа.

Министър-председателят Стамболийски е заклан като агне, ама то е за курбан, за добро.

Трийсет и четвърта година – още един преврат. Става все по-демократично.

Съюзници сме на Хитлер и Мусолини – пей сърце и разширявай се, Българийо!

Важно е, че комунизмът е престъпен и най-големият престъпник на света е Русия.

Преди два-три дена гледах в интернет неизвестни снимки от миналото. Може и да не е вярно, дано да не е вярна и истинска тая снимка, която видях, но под нея пишеше, че е правена някъде към 1950 година. Снимката е от конкурс „Мис Атомна бомба“. На снимката победилата красавица е заобиколена от военни, а в средата на короната ѝ има атомна гъба.

Но атомните бомби в Хирошима и Нагазаки са ги хвърлили руснаците.

Никога не е имало фашизъм, имало е само комунизъм и той в България е бил победен и свален от Георг Георгиев, Надежда Нейнски, Александър Йорданов и още от тоя род мъченици на комунизма и техните наследници.

Да нападаме Русия, да я свършваме тая държава и да си гледаме кефа!

Внимавайте в картинката, глупаци такива самозабравили се, защото всичко това ще има обратен ефект.

Източник: www.facebook.com

Николай Милчев е роден е на 1 февруари 1958 г. в Плевен. Завършва гимназия в Ловеч, а след това българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Работил е като заместник-главен редактор на в-к „Средношколско знаме“ и в-к „Клас“. Бил е член на редакционната колегия на сп. „Родна реч“. Сътрудничи на целия литературен печат, негови стихове са излъчвани по Българското радио, БНТ и др. Бил е член на Съюза на българските писатели от 1993 г. и на неговия управителен съвет. Напуска СБП през 2016 г.

Автор е на поетически книги за възрастни и деца, на текстове за детски песни, на детския мюзикъл „Таласъми без налъми“ и на белетристика. Носител е на национални литературни награди – за студентско творчество, за най-добра първа детска книга – „Бяла залисия“, за най-добра детска книга – „Изневиделица“, на националните литературни награди „Божидар Божилов“, „Петя Караколева“, „Биньо Иванов“, „Теодор Траянов“, лауреат е на конкурса „Златен ланец“ на в. „Труд“ и др.

Работил е трийсет години като учител по български език и литература.

Има издадени поетични книги и сборници с разкази. Негови стихове са превеждани на руски, английски, немски, турски, унгарски и италиански език.

Автор: Николай Милчев