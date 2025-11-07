ДАНС потвърди: Образувано е досъдебно производство по сигнал на „Възраждане“ за украинската групировка КУБ във Варна

Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е уведомила народните представители от „Възраждане“ Костадин Костадинов и Коста Стоянов, че по техен сигнал за неправомерни действия на украинската групировка КУБ на територията на Община Варна е образувано досъдебно производство.

Това става ясно от официално писмо, изпратено от агенцията до двамата депутати.

„В хода на извършената от органите на ДАНС проверка беше установено, че по сигнала вече е образувано досъдебно производство от органите на Прокуратурата на Република България,“ се посочва в документа.

Новината беше съобщена от народния представител Коста Стоянов. По думите му сигналът, подаден от „Възраждане“, касае дейността на украинската групировка КУБ, която според „Възраждане“ е извършвала нерегламентирани действия на територията на Варна.

„Междувременно представителите на същата тази групировка продължават да рекламират дейността си в България чрез различни публични мероприятия, на които присъстват политици и бизнесмени,“ коментира Стоянов, като подчерта, че очаква разследващите органи да съберат пълната информация и да предприемат съответните действия.

Сигналът е бил изпратен от народните представители до Прокуратурата на Република България и ДАНС през септември, а сега институцията официално потвърждава, че случаят е в процес на разследване.

