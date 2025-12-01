Да спрем погрома на българската енергетика: Две събития – два полюса

На 22.11.2025г. в препълнената голяма зала на БТА десетки общественици и експерти се озоваха на Възванието от 13.11.2025 г. за свикване на първа, след 1990 г., национална кръгла маса на тема: „Енергетика и народен суверенитет: за обединение на политици, учени, съхранения експертен потенциал на нацията, патриотични и неправителствени организации, за спиране погрома над българската енергетика; за създаване на институционални гаранции за реално упражняване на народния суверенитет“ – потъпкван от властта повече от три десетилетия.

За 04.12.2025 г. в хотел „Интерконтинентал“ е планиран дискусионен форум на тема: „Топлофикация и декарбонизация: европейски изисквания, енергийна ефективност, национални решения“.

На кръглата маса в БТА взеха участие национално отговорни водещи експерти и политици, заемали ръководни постове, като Румен Овчаров – бивш министър на енергетиката, проф. Иван Марков – бивш заместник-министър на енергетиката и бивш изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“, докторът по икономика Любомир Денчев – бивш съветник по енергетика на заместник министър-председател и бивш изпълнителен директор на „Булгаргаз Холдинг“; учени, дипломати, общественици, представители на неправителствени организации, на движение „Дойран 25“, на формации в сферата на отбраната и сигурността, като Съюза на военноинвалидите, Асоциациите на контраразузнавачите, на разузнавачите, водещи журналисти и коментатори като Велизар Енчев, Димитър Байрактаров, Ивелин Николов, Зорница Илиева, Соня Момчилова и други – все личности, милеещи за възраждане на Отечеството.

Ако се съди по обявения списък, повечето от участниците във форума в петзвездния хотел – от министъра на енергетиката Жечо Станков и Иван Хиновски, до представителите на КЕВР, на асоциациите на т. нар. топлофикационни дружества, т.нар. топлинни счетоводители, „Веолия“, са все известни като представители на Енергийното лоби, от години грабещо гражданите и обществото, което още през 2005 г. Илия Божинов (член на ИБ на БСП тогава) нарече „енергийна мафия“.

Събитието на кръглата маса в БТА бе представително, участваха експерти и представители на различни слоеве на българското общество.

Докато на форума в луксозния хотел ще присъства незначителна група от т.нар. Енергийно лоби, присвоила си народния суверенитет в престъпване на императивната норма на чл. 1, ал. 2 и 3 на Конституцията на Република България.

Акцентът на кръглата маса в БТА бе създаване институционални гаранции за реално упражняване на народния суверенитет за спиране погрома над българската енергетика.

Докато акцентите на форума в луксозния хотел – видно от обявената програма, са декарбонизация (доказана измама), зелени решения (доказана неефективност при нашите географски условия), повишаване доверието във фирмите за дялово разпределение (извършващи непрозрачна – разбирай измамна, дейност, видно от решението на Европейския съд в Люксембург, респ. Решението на ВАС), транспониране на т.нар. европейско законодателство (на „съюз“, центърът на който се тресе от противоречия, корупция и е пред евентуален разпад). Иначе казано на форума ще се глаголи как да продължи загробването на българските граждани и остатъците от националната ни енергетика.

Събитието в БТА бе публично, без заплащане и ограничения за присъствие на лица от най-различни слоеве и политически предпочитания.

Докато форумът в луксозния хотел „Интерконтинентал“ е ограничен за лица с покани и такси за участие.

Таксата за наем на залата в БТА участниците платиха от джобовете си.

Таксата за участие в петзвездния хотел (плюс кафетата, напитките и закуските) ще се плати пак от нашите джобове, от данъците и таксите на българските данъкоплатци, не и от джобовете на грабителите и погромаджиите на българската енергетика.

Участниците на Кръглата маса отправят апел към всички български граждани, към техните патриотични организации и сдружения, към политическите партии, които милеят за възраждане на Отечеството, към съхранения експертен потенциал на нацията, към независимите български медии:

Вече е 12 без пет. През следващия час България може да бъде закрита. Грабежът на който са подложени гражданите и обществото трябва да спре. Главният акцент на мини-кръглата маса е: енергетиката е фундамент на икономиката и оттам – на държавността и националния ни суверенитет.

В същото време на форума в луксозния петзвезден хотел ще се сатанизира въглеродният диоксид, който в действителност допринася за съществуването на растителност на планетата. Спорни са и твърденията, че човешката дейност допринася най-вече за промените на климата. Търговията на парниковите газове по същество е циничен рекет.

Всичко това се отразява на цената, която потребителите трябва да плащаме: вместо реалните 10 ст. на квт/час, плащаме по 25 стотинки!

Видно от програмата, форумът ще следва диктата на Брюксел. Така, почти половината от българските потребители ще да се окажат енергийно бедни. В същото време енергийните предприятия реализират свръхпечалби.

Стриктно придържайки се към Конституцията на Република България, енергично призоваваме да подкрепите:

– заедно със съхранения патриотичен експертен потенциал в областта на енергетиката да разработим национална енергийна стратегия с хоризонт до 2050г. за развитие на сектора съобразно с възможностите, потребностите и интереса на държавата;

– да съхраним съществуващите енергийни мощности. Термичните централи са доказали своята ефективност и трябва да продължат да работят;

– отмяна на системата на квотите за въглероден двуокис, с които се облагат ТЕЦ;

– незабавно излизане на страната ни от търговията с квоти;

– ПАВЕЦ „Чаира“ – гордост на българската технологична мисъл, да бъде възстановена за експлоатация;

– да спре изграждането на т. нар. соларни и вятърничави паркове, за които няма яснота колко ни струват и дали могат да се интегрират в енергийната ни система;

– да се направи широко огласена експертна оценка относно възможността за възобновяване строителството на АЕЦ „Белене“;

– в ЕС от десетилетия са приети 4 енергийни пакета, но българските представители не са участвали в дискусиите по приемането на нито един от тях, освен с поставяне на подписи. Българските власти не са защитили националната ни позиция поради липса на подготвена енергийна дипломация.

Уважаеми български граждани с различни обществени нагласи и разбирания, убеждения, професии, със или без партийни амбиции и пристрастия;

Те ограбват България!

Ограбват нас и нашите семейства! Оставят на просия на края на Европа нашите деца и внуци!

Присвояват си народния суверенитет – НАШИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ – в престъпване на чл. 1, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България.

Алтернатива има. И тя е в нас. Да поемем съдбата в собствените си ръце за спасяване на страната и Отечеството.

Смелост, смелост и пак смелост, български граждани!

Времето е в нас!

