Да отдадем последна почит на Георги Йорданов

Атанас Зафиров: Георги Йорданов остава неизличима следа у всички нас

„Разделяме с един изключителен държавник и общественик, свързал неразривно житейския си път с развитието и възхода на българската култура и просвета, с изключителен принос към популяризирането и съхраняването на българските духовни ценности“. Това се казва в съболезователен адрес от председателя на НС на БСП Атанас Зафиров до семейството и близките на Георги Йорданов.

В него пише още:

„Ние познаваме Георги Йорданов като един дългогодишен държавен и партиен деятел, министър на културата, народен представител и член на ръководството на БКП. С неговото име свързваме не само изграждането на НДК, но и с редица фестивални и културни прояви, с които са израснали поколения творци и публики, популяризирали българската култура по света. За всички свои усилия и неуморен труд той заслужено получи от президента Румен Радев най-висшата държавна награда – Орден „Стара Планина“ – първа степен, за изключително високи заслуги в областта на науката, българската култура и изкуство.

За цяла България Георги Йорданов беше всичко това, но за нас той е и нещо много повече – незаменим другар, доверен приятел, учител и пример за подражание. Няма думи, които да могат да изразят тежката загуба и празнота, които остават след него.

Съпричастни сме с Вашата скръб, защото с огромна тъга изпращаме голяма личност, която оставя неизличима следа след себе си у всички нас.

Дълбок поклон пред светлата му памет!“.

Националният съвет на БСП информира, че поклонението ще се състои на 27 декември, от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“, гр. София.

