Д-р Петканска: Днес се оказа съдбовен ден за развитието на демокрацията в България!
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
‼️ ДНЕС СЕ ОКАЗА ЕДИН СЪДБОВЕН ДЕН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ!
‼️ОСВОБОДЖАВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НС ЧРЕЗ ПРЕДАТЕЛСТВОТО ОТ ИТН НА СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ , ОКАЗА СЕ САМО ПРЕЛЮДИЯ КЪМ СЪЩИНСКАТА ЦЕЛ, А ИМЕННО- СВАЛЯНЕТО НА ПРОЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ПП, БСП И ДБ.
‼️СЪЩИТЕ БЪРЗАТ ДА РЕАЛИЗИРАТ ГЛАСУВАНЕТО НА ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ В НЕДЕЛЯ ,ЗА ДА НЕ ПРОГОВОРИ СЪВЕСТТА НА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ ОТ ИТН,ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ ЗАВИСИМОСТИ И СТРАХА И ДА ПОДКРЕПЯТ РАБОТАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ТОЗИ СЪДБОВЕН ЗА БЪЛГАРИЯ МОМЕНТ!
Д-р Събина Петканска
16.06.2022
Сливен