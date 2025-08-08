Д-р Десислав Тасков: Очакваме най-силния туристически сезон от години

Очакваме най-силния туристически сезон от години насам, дори по-силен от предпандемичната 2019 г.“. Това заяви народният представител на ПГ на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, член на комисията по туризъм д-р Десислав Тасков по БНР.

По думите му модерният тип турист е активен, той не стои само в хотела или на плажа. Според народният представител, на такъв тип турист трябва да му се предложи активен отдих, качествена гастрономия и богата култура, заради което се нуждаем от по-голяма транспортна свързаност и по-добра реклама.

“В тази насока бяха проведени две изнесени заседания на Комисията по туризма, на които бяха обсъдени предизвикателствата пред сектора между негови представители и изпълнителната власт”, изтъкна Тасков. По неговите думи проблемите по северното и южното черноморие са от различен характер. Той поясни, че докато пречките на север са предимно инфраструктурни, на юг заетите в бранша по-често страдат от липсата на кадри, слабата транспортна свързаност и административните пречки, които забавят наемането на персонал от трети страни.

Що се отнася до увеличаването на туристическия поток депутатът отбеляза: “От 15 юли Европейската комисия е разрешила облекчаването на визовия режим към трети страни, което ще подпомогне диверсификацията на пазара”. От друга страна социалистът припомни, че туроператорите и собствениците на хотели изпитват затруднения при наемането на работници от трети страни, заради високите нива на откази.

