Д-р Десислав Тасков: България има много да предложи, но за да ни харесат, първо трябва да ни видят

България има много да предложи.

Имаме толкова непознати туристически обекти, но за да ни харесат, туристите трябва да ни видят и опознаят“. Това заяви председателят на Комисията по туризъм в Народното събрание и депутат от ПГ на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА д-р Десислав Тасков на откриването на учебната година в Икономическия университет във Варна.

„Това е основната задача на Министерството на туризма и на нас като законодателна власт, да се запознаем с предимствата на родния туризъм, за да представим страната ни подобаващо“, изтъкна социалистът.

По неговите думи следва голямото туристическо изложение в Париж, участието в което е уникална възможност с особена полезност, тъй като способства за представянето ни на по-широка аудитория. Той отбеляза и изготвянето на стратегията „Бранд България“, около която трябва да се оформи единната визия за страната ни.

“Един от най-важните показатели за качеството на предлаганата към момента услуга в страната е завръщането на немския турист на тези стойности, които отчитаме тази година.”, каза председателят на Комисията по туризъм.

Според него фокусът трябва да се измести върху новите пазари, защото търсенето на нишови туристически атракции е нещото, което ще ни отличи от съседите ни.

“За да се развиваме ефективно и постоянно прогресът ни в бранша не трябва да изпреварва желанието ни за реформи“, каза в заключение д-р Десислав Тасков.

