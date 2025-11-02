Цветан Предов участва в Кариерния форум „Избери България“ във Франкфурт

В деня на будителите, 1 ноември, зам.-председателят на Комисията по труда и социалната политика в НС (и народен представител от ПГ на „Има Такъв Народ“) – Цветан Предов, заедно със зам.-министъра на труда и социалната политика – г-жа Наталия Ефремова, присъства на Кариерния форум „Избери България“ във Франкфурт.



Целта на форума, който се проведе на 1 ноември във Франкфурт на Майн, Германия, е да свърже нашите сънародници с водещи компании, предлагащи атрактивни възможности за професионално развитие и кариера у нас, и да ги насърчи да приложат своите знания и опит в родината ни.



Важното събитие се организира от Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, Камарата на строителите в България и с любезното домакинство на Посолството на Република България в Германия и Генералното консулство на Република България във Франкфурт.

Над 30 български работодатели от различни икономически сектори, като сред компаниите са „Арсенал“ АД, „Лидл България“, „Кауфланд България“, TELUS Digital, „Стеаринос“ ЕООД, „Делена ДД“ ЕООД, взеха участие в кариерния форум „Избери България“.

Facebook

Twitter



Shares