Цветан Предов, Снежана Траянска и Ашот Казарян присътваха на събитието „Кувейтски ден в Карлово“

Представителите на ПГ на ИТН – председателят на групата за приятелство с Кувейт към НС Цветан Предов и Снежана Траянска, както и зам.-министърът на културата Ашот Казарян посетиха „Кувейтски ден в Карлово“.

Събитието бе организирано от Н. Пр. Гази Хамед Алфадли, посланик на Държавата Кувейт в Република България.

Представителите на ИТН имаха удоволствието да се насладят на изложба и филмова презентация. Те бяха посветени на традиции, култура и литература на кувейтския народ.

Съвместно с управителя на Исторически музей – Карлово, гостите и посетителите на музея, бяха запознати с традициите и на двете култури.

Цветан Предов заяви, че тяхното послание, като политици, общественици, администратори и най-вече като хора и родители, винаги трябва да е едно – Мир в страната и света, доброта и разбирателство между хората и народите. Това беше и приветствието на Предов към Н. Пр. Гази Хамед Алфадли, гостите и присъстващите на събитието.

Председателят на групата за приятелство с Кувейт към НС отправи и специални благодарности на Йоанна Дянкова от катедра „Арабистика и семитология“ на СУ.

