Цончо Ганев води официална българска делегация в Света гора

В началото на Рождественския пост българска официална делегация замина на посещение в Атон.

Тя е водена от заместник-председателя на 51-вото Народно събрание от „Възраждане“ Цончо Ганев.

Делегацията е там, за да участва в отбелязването на есенния празник на свети Георги по стар стил – 16 ноември, когато мощите му са пренесени от мястото на измъчването му в Лида в новоосветен християнски храм.

Делегацията се придружава от генералния консул на България в Солун, Гърция, Антон Марков и от главния експертен сътрудник на парламентарната комисия по външна политика Лъчезар Тошев.

Програмата на делегатите включва официална среща с монашеското братство на Света гора, вечерна служба и бдение в нощта срещу празника на българския Зографски манастир „Свети великомъченик Георги”. Те ще присъстват и на тържествена служба.

В манастира за празника пристигат и много поклонници от България.

