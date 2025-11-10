Цончо Ганев: Влизането в еврозоната не ни носи просперитет, а нови дългове и още по-голяма бедност

Нищо добро не ни очаква в еврозоната, ще продължаваме да сме най-бедните, Цончо Ганев с критика към Бюджет 2026

Заместник-председателят на Народното събрание от „Възраждане“ и зам.-председател на политическата организация, Цончо Ганев беше гост в Дарик радио, където коментира проекта за Бюджет 2026 и ефектите от планираното въвеждане на еврото. Според него правителството „влиза в еврозоната с 40 милиарда нови дългове“, а това не е реформа, а „загробване на държавата за поколения напред“.

Ганев заяви, че изградената публична кампания в подкрепа на еврото се базира на два основни аргумента – по-ниски лихви по кредитите и увеличаване на чуждите инвестиции. И двата според него са „пропагандни, а не икономически тези“.

„Говорещите за еврозоната изтъкват два стълба. Единият е спад на лихвите на кредитите. Няма такова нещо. В момента в България, без да е част от еврозоната, лихвите са съизмерими на държавите членки на еврозоната. Нищо няма накъде повече да пада. Те и в момента там са толкова лихвите.“, коментира народният представител.

Той определи като нереалистичен и втория аргумент, че приемането на еврото автоматично ще привлече инвеститорски интерес: „Вторият стълб, на който се крепи влизането в еврозоната, е, че ще дойдат много инвеститори, защото ще видят вече една голяма стабилност в България. Как точно ще стане? Бизнесите, които инвестират в други държави, напускат Европа, не България. Те напускат Германия, локомотива на европейската икономика. Те са напуснали Франция, която е пред фалит“.

Според него България не само няма да спечели от промяната, но ще влезе в „дългова спирала“, която ще доведе до принудително външно управление на финансовите решения на държавата:“Влизайки в свръхдефицит, някой ще дойде и ще каже: пенсиите няма да ги актуализирате повече, няма да има увеличение на заплати, ще режете разходи по указания отвън“.

Цончо Ганев подчерта, че България влиза в еврозоната в най-неподходящия момент- на фона на рекордно нов дълг, изкуствено намалени бюджетни дефицити и липса на реална индустриална политика.

„Влизаме в клуба на богатите, стартирайки с четиридесет милиарда нови дългове. Това казва едно – нищо добро не ни очаква, защото ще продължаваме да сме най-бедните.“, заяви още той.

По думите му еврозоната не е „стратегическо спасение“, а инструмент, чрез който България ще бъде лишена от последния си икономически стабилизатор – валутния борд:“Единствената котва, която ни пазеше от хаос, беше бордът. Сега той пада. 80 милиарда лева, които бяха недосегаеми, се освобождават. Част от тях отиват в Брюксел, а ние оставаме без защита“.

Цончо Ганев определи проектобюджета за 2026 г. като „нито социален, нито реалистичен“, тъй като вместо да подкрепя най-уязвимите, вдига данъчно-осигурителната тежест най-вече върху малкия бизнес, докато едрият капитал остава защитен.

