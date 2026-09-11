Цончо Ганев, „Възраждане“: Радев крие договорките с Ердоган за „Боташ“ и АМ „Черно море“

Народният представител заяви, че отказът на премиера да предостави протокола от срещата с Ердоган повдига въпроса дали казва истината. „Възраждане“ ще поиска документа по ЗДОИ

Народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев поиска премиерът Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул. От документа трябва да стане ясно какви ангажименти е поела България във връзка с договора между „Булгаргаз“ и турската компания „Боташ“.

Ганев припомни, че през август Радев обяви, че е договорил „замразяване“ на договора. Впоследствие от турска страна излезе обяснение, че не става въпрос за замразяване, а за временно отлагане на неговото действие.

„Защо Радев иска да замрази договор, който лично той – чрез назначеното от него служебно правителство – е подписал? Това е заробващ договор. Българското общество трябва да знае какво е поел като ангажимент в замяна на временното отлагане на неговото действие“, заяви Цончо Ганев.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов е поискал официално копие от протокола от срещата, за да стане ясно какво точно е било обсъждано и какви ангажименти са поети от българска страна. Срокът за предоставяне на документа е изтекъл на 9 септември, но той не е бил изпратен.

„Неговите думи за пореден път увисват във въздуха. Радев отказва да предостави въпросния протокол, което повдига въпроса, че лъже. Щом не са водени такива разговори, нека покаже официалния документ. Затова, за да няма спекулации, поискахме протокола. Той не го предостави. Какво крие?“, попита Ганев.

Народният представител посочи и появилата се в медиите информация, основана на изявление на турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, че България е поела ангажимент за предоставяне на концесия за изграждането на автомагистрала към Черноморието. Ганев постави въпроса дали се подготвя 25-годишен договор за АМ

„Черно море“. „Разговорите може и да са започнали по време на правителството на Желязков, но въпросът е дали сега Радев не се опитва да се освободи от заробващия договор с „Боташ“, като предостави за 25 години една от българските магистрали на турската държава. След „Боташ“ най-вероятно ще имаме аналогичен скандал с автомагистрала „Черно море“, заяви Цончо Ганев.

Той подчерта, че „Възраждане“ не иска достъп до търговските параметри на евентуална

сделка, а до официалния протокол от срещата между премиера Румен Радев и турскияпрезидент Реджеп Тайип Ердоган. Дори документът да бъде обявен за секретен, той може да бъде предоставен чрез секретното деловодство на Народното събрание.

„Ние не искаме търговските показатели. Щом информацията е търговска тайна, значи вече е договорено. Как точно е договорено без обществена поръчка и без спазване на необходимите процедури? Това би означавало, че магистрала е предоставена на концесия без спазване на законодателството“, каза още Ганев.

След отказа да получи документа „Възраждане“ ще внесе официално заявление по Закона за достъп до обществена информация.

„Изправени сме пред опасността българите да бъдат принудени да плащат, за да пътуват по собствените си магистрали. При цени, сходни с тези в Турция, Гърция и Сърбия, пътуването между Варна и София може да струва между 30 и 40 евро само в едната посока. Българите трябва да знаят какви ангажименти е поел Радев и защо отказва да предостави информацията“, заяви Цончо Ганев от “Възраждане”.