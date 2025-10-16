четвъртък, октомври 16, 2025
Цончо Ганев: Оставка, нови избори и нов кабинет!

Ситуацията, в която се намираме е безпрецедентна. Бойко Борисов най-накрая осъзна, че Делян Пеевски го е превзел.

 Изборите в Пазарджик показаха това, за което говорим от много време, че Пеевски и неговата партия след като превзе и ликвидира политически Ахмед Доган прави абсолютно същото с ГЕРБ.

 Възраждане иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!

Цончо Ганев , зам.-председател на Възраждане и Народното събрание

