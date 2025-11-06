четвъртък, ноември 6, 2025
Цончо Ганев: Имаме един голям бюджет на лъжата!

Правителството представи проектобюджет за 2026 г., който предвижда нови над 20 млрд. лв. заеми, след като вече тази година сме натрупали 19 млрд. нов дълг.

Според Цончо Ганев този бюджет напълно съответства на посоката, в която ни тласка еврозоната – още дългове, още зависимост и по-малко суверенитет.

 Вместо облекчения за хората – вдигат се осигуровките с над 10%, а данък „дивидент“ се удвоява, удряйки семейните фирми и малкия бизнес, докато корпоративните гиганти остават недосегаеми.

