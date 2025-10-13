Цончо Ганев: Борбата срещу Българската православна църква продължава с различни средства и форми

След разкола през 90-те години, предизвикан от т.нар. „демократични сили“, само преди половин година станахме свидетели на нов опит за дестабилизация.

Последва и позорен донос срещу Патриарха с искане за разследване – акт, който говори сам за себе си.

Миналата седмица, при обсъждането на въвеждането на предмета „Религия“ в училище, не само ПП-ДБ, но и МЕЧ гласуваха „против“.

Въпреки всичко, Църквата продължава да има своята безусловна подкрепа – тази на честните и вярващи българи, за които духовността остава последната опора на обществото.

~ Цончо Ганев, зам.-председател на Възраждане и Народното събрание

