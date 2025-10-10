Чавдар Минчев: Целим баланс на интересите на Балканите в променящия се свят

Основна ни цел е да намерим общия знаменател на баланса на интересите на балканските народи и държави в променящия се свят, в който живеем.

Да намерим, това което ни обединява. С тези думи посланик Чавдар Минчев – изпълнителен директор на НАМО и член на УС на СИНПИ, даде началото на първия панел „Геополитика и перспективи за Балканите и региона на четирите морета (Черно море, Бяло море, Йонийско море, Адриатическо море) – от хибридни противопоставяния към разбирателство и сътрудничество“ от Втората международна конференция „Балканите – за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство“.

Форумът бе открит от вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов. Събитието е организирано от Министерство на икономиката и индустрията, Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ), Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО).

По думите на Минчев по време на дискусията ще бъдат коментирани ролята и влиянието на основните външни играчи за бъдещето на Балканския полуостров и района на четирите морета, ще се наблегне на плюсовете и минусите на тяхното присъствие в региона, както и дали има политически, икономически и културно-исторически сблъсъци между САЩ, ЕС и Русия. Също така ролята и мястото на Турция и активността на Китай в икономическата област в региона.

„ЕС предлага на страните от Балканския полуостров комплексен подход, включващ всички аспекти на политическия и икономическия живот, но с проблемни позиции във индустриалната политика и културно-историческата равнопоставеност. Но вече се забелязва промяна на европейската политика на Балканите“, счита Чавдар Минчев, които е и главен редактор на списание „Международни отношения“.

Според него става въпрос за появилата се тенденция за суверенизация на ЕС, като единен участник в международните отношения.

„Дилема между суверенитет и интеграция ще продължи да расте в страните на региона“, категоричен бе Минчев.

