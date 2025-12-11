Церемония по връчване на наградата „Сахаров“ на Анджей Почобут и Мзия Амаглобели



Във вторник по обяд председателят на ЕП Роберта Мецола ще връчи наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2025 г. на Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия.

Двамата журналисти са в затвора в съответните си страни и ще бъдат представлявани от други лица по време на церемонията.

Анджей Почобут е журналист, есеист, блогър и активист от полското малцинство в Беларус, известен с откровената си критика към режима на Лукашенко. Арестуван през 2021 г., той е осъден на осем години в наказателна колония. Оттогава здравето му се влошава, но му се отказва необходимата медицинска помощ и на семейството му не се позволява да го посещава.

Мзия Амаглобели, грузинска журналистка и директорка на онлайн медиите „Батумелеби“ и „Нетгазети“, е арестувана през януари 2025 г. за участие в антиправителствени протести. През август тя е осъдена на две години затвор, като става първата жена политически затворник в Грузия от обявяването на независимостта на страната.

Научете повече за тазгодишните лауреати.

Пресконференция с участието на председателя Мецола и представители на лауреатите ще се състои преди пленарната церемония в 12.30 ч. българско време на 16 декември, вторник, в залата за пресконференции „Дафне Каруана Галиция“ в Парламента.

Представители на лауреатите на наградата „Сахаров“ за 2025 г., както и на другите фигури, включени в краткия списък, ще участват и в хибриден медиен семинар от 10:00 до 12:15 ч. във вторник, 16 декември. За повече информация, моля, свържете се с media-seminars@europarl.europa.eu

Комисиите по външни работи и развитие (AFET) и Подкомисията по правата на човека (DROI) ще проведат дебат с Анна Киетлинска и Роберт Тишкевич (представляващи Анджей Почобут) и Ирма Димитрадзе и Хатия Джинджихадзеон (представляващи Мзия Амаглобели) в понеделник, 15 декември, от 20:00 до 21:30 ч.

Церемонията и пресконференцията ще бъдат излъчени на мултимедийния уебсайт на Парламента и на EbS+.

Контекст

Наградата за свобода на мисълта носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, и е най-високото отличие на ЕС в областта на правата на човека.

От 1988 г. насам тя се присъжда ежегодно от Парламента на лица или организации в знак на признание за тяхната работа в една от следните области: защита на правата на човека и основните права, по-специално свободата на изразяване, защита на правата на малцинствата, зачитане на международното право, развитие на демокрацията и защита на върховенството на закона.

Facebook

Twitter



Shares