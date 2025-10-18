БСП в Перник почетоха делото на Раковски и поздравиха пожарникарите в града за техния празник

Днес представители от БСП-Перник присъстваха на тържественото откриване на нов паметник в града, на великия български революционер, общественик и защитник Георги Раковски.

Пред новооткрития паметник, в знак на почит към делото на героя, младите социалисти поднеса цветя от името на коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА”.

„Днес повече от всякога има необходимост да си припомним неговите идеи и да си върнем националното самочувствие, защото свободата на българския народ бе изстрадана, но спечелена!”, се казва в декларацията на младите социалисти.

По случай навършването на 100 години от създаването на Пожарна команда – Перник, социалистите в града изразиха своето уважение към тяхното дело. Те присъстваха на официалното събитие в Регионалния исторически музей – Перник. Председателят на Общинския съвет на БСП-Перник Делка Георгиева поднесе поздравителен адрес от името на БСП към организаторите. В него тя отправя поздрав и благодарност към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник. „През последните години станахме свидетели на множество пожари в нашия район и благодарение на Вашия неуморен труд и саможертва в името на човешкия живот, ни вдъхнахте спокойствие, респект и признателност към служебните Ви задължения, неслучайно илюстрирани в изложбата днес”, изразява тя.

В поздравителният адрес, председателят на ОбС на БСП-Перник уважи и младите художници, които със своя талант илюстрираха работата на огнеборците, които денонощно рискуват живота си в името на безопасността на всички нас.

