БСП – София подреди листите в 23, 24 и 25 МИР за изборите на 14 ноември
Делегатите на XIV Конференция на Софийската градска организация на БСП подредиха листите в трите столични района.
Националният съвет на партията определи водачите на листи и местата за коалиционни партньори и гражданска квота в тях. На следващото заседание на НС ще бъдат обявени поименно и тези кандидати за народни представители от „БСП за България“.
Съставът на листите е:
23 МИР
- Христо Танчев Проданов
- Благовест Кирилов Кирилов
- КП/ГК
- Теодора Руменова Овчарова- Драганова
- Александър Иванов Кобаков
- Ивона Петрова Никова
- Боян Петров Златев
- КП/ГК
- Владислав Сергеев Промский
- Николай Димов Димов
- Любка Георгиева Костова
- Ивайло Георгиев Маринов
- Полина Божилова Ламбрева
- Таня Найденова Митова
- КП/ГК
- Пламен Веселинов Пувков
- Димитър Георгиев Вълков
- Валентин Петков Заяков
- Кристина Любомирова Иванова
- Юлиян Асенов Генов
- Владимир Михайлов Василев
- Паолина Димитрова Желева
- Никола Димитров Попстоев
- Александър Любомиров Кьосевски
- Георги Димитров Николов
- Бойко Георгиев Митов
- Десислава Стойчева Тренева- Георгиева
- КП/ГК
- Янита Цолова Димитрова
- КП/ГК
- Владимир Георгиев Карамитев
- Георги Димитров Тодоров
24 МИР
- Георги Страхилов Свиленски
- Петранка Петрова Кънева- Троянова
- Димитър Петков Главинов
- КП/ГК
- Николай Боянов Маринов
- Александър Спасов Грозданов
- Борис Цветков Цветков
- КП/ГК
- Даниела Стефанова Георгиева
- Даниела Христова Козовска
- Таско Михайлов Ерменков
- Венцислава Любомирова Каменова- Костадинова
- Жени Стайкова Николова
- КП/ГК
- Страхил Чавдаров Ангелов
- Александър Григориев Колев
- Константин Станиславов Михов
- Владимир Кирилов Манов
- Христо Митев Начков
- КП/ГК
- Денка Стоянова Евстатиева
- Димитър Теодоров Русинов
- Елена Тодорова Тиганева
- КП/ГК
25 МИР
- Корнелия Петрова Нинова
- КП/ГК
- Станислав Чавдаров Младенов
- Цветина Стоянова Маджарова
- Александър Петров Симеонов
- КП/ГК
- Вероника Николаева Георгиева
- Петър Колев Колев
- Георги Миланов Миланов
- Елмира Иванова Котева
- Красен Лъчезаров Раковски
- КП/ГК
- Орфей Николаев Петков
- Захари Захариев Бисеров
- Данко Христов Димитров
- Марио Томов Трайков
- Николай Анатолиев Маринов
- Боян Бранимир Димитранов
- Иван Димитров Пейчев
- Христо Валериев Василиев
- КП/ГК24.КП/ГК