БСП – София подреди листите в 23, 24 и 25 МИР за изборите на 14 ноември

Делегатите на XIV Конференция на Софийската градска организация на БСП подредиха листите в трите столични района.

Националният съвет на партията определи водачите на листи и местата за коалиционни партньори и гражданска квота в тях. На следващото заседание на НС ще бъдат обявени поименно и тези кандидати за народни представители от „БСП за България“.

Съставът на листите е:

23 МИР

Христо Танчев Проданов Благовест Кирилов Кирилов КП/ГК Теодора Руменова Овчарова- Драганова Александър Иванов Кобаков Ивона Петрова Никова Боян Петров Златев КП/ГК Владислав Сергеев Промский Николай Димов Димов Любка Георгиева Костова Ивайло Георгиев Маринов Полина Божилова Ламбрева Таня Найденова Митова КП/ГК Пламен Веселинов Пувков Димитър Георгиев Вълков Валентин Петков Заяков Кристина Любомирова Иванова Юлиян Асенов Генов Владимир Михайлов Василев Паолина Димитрова Желева Никола Димитров Попстоев Александър Любомиров Кьосевски Георги Димитров Николов Бойко Георгиев Митов Десислава Стойчева Тренева- Георгиева КП/ГК Янита Цолова Димитрова КП/ГК Владимир Георгиев Карамитев Георги Димитров Тодоров

24 МИР

Георги Страхилов Свиленски Петранка Петрова Кънева- Троянова Димитър Петков Главинов КП/ГК Николай Боянов Маринов Александър Спасов Грозданов Борис Цветков Цветков КП/ГК Даниела Стефанова Георгиева Даниела Христова Козовска Таско Михайлов Ерменков Венцислава Любомирова Каменова- Костадинова Жени Стайкова Николова КП/ГК Страхил Чавдаров Ангелов Александър Григориев Колев Константин Станиславов Михов Владимир Кирилов Манов Христо Митев Начков КП/ГК Денка Стоянова Евстатиева Димитър Теодоров Русинов Елена Тодорова Тиганева КП/ГК

25 МИР

Корнелия Петрова Нинова КП/ГК Станислав Чавдаров Младенов Цветина Стоянова Маджарова Александър Петров Симеонов КП/ГК Вероника Николаева Георгиева Петър Колев Колев Георги Миланов Миланов Елмира Иванова Котева Красен Лъчезаров Раковски КП/ГК Орфей Николаев Петков Захари Захариев Бисеров Данко Христов Димитров Марио Томов Трайков Николай Анатолиев Маринов Боян Бранимир Димитранов Иван Димитров Пейчев Христо Валериев Василиев КП/ГК24.КП/ГК