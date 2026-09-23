БСП се разпада отвътре: Над 30 души напускат Националния съвет

Една шеста от пленума вече е подала заявления за напускане, а сред пряко избраните от социалистите отливът надхвърля 20%

БСП е изправена пред тежък вътрешен разпад. Над 30 души от Националния съвет – органът, в който се вземат едни от най-важните решения за партията – са подали заявления за напускане.

При общо малко над 180 членове това означава, че приблизително един от всеки шестима в пленума се оттегля.

Още по-сериозна изглежда ситуацията сред пряко избраните членове на Националния съвет – хората, които са получили доверието непосредствено от редовите социалисти. От общо 105 души заявления за напускане са подали 22, или повече от 20%.

Това вече трудно може да бъде представено като единично недоволство или вътрешнопартиен спор. Когато толкова значителна част от основния ръководен орган се оттегля, въпросът е какво се случва със самата управляемост на партията.

Пленумът губи хора, а проблемите се трупат

Националният съвет има ключова роля в политическия и организационния живот на БСП. През него минават важни решения, свързани с кандидатски листи, кандидатури за кметове и общински съветници, както и с политическата линия на партията.

Именно затова напускането на над 30 негови членове е удар не само върху числения състав на пленума, но и върху организационната структура на БСП.

Особено тежък е сигналът, който идва от пряко избраните представители. Ако хора, получили доверието на редовите социалисти, предпочитат да напуснат, вместо да продължат работата си в Националния съвет, това поставя сериозен въпрос за състоянието на отношенията между ръководството и партийната база.

Кворумът се превръща в проблем

Ситуацията стига до парадокс – на последното заседание на Националния съвет е успяло да се проведе след поредица от неуспешни опити именно защото напусканията са намалили общия брой членове, а с него и необходимия кворум, което отново е сериозно нарушение на Устава на БСП.

Проблемът вече не е организационен. Той е просто политически.

Основният ръководен орган на партията все по-трудно събира необходимите хора, за да заседава, докато броят на членовете му продължава да намалява.

А ръководството?

На този фон към председателя Зарков и най-близкото му партийно обкръжение се отправя най-тежкият въпрос – какво се прави, за да бъде спрян процесът?

Няма видим резултат от действия за овладяване на напусканията. Напротив – отливът продължава.

Изпълнителното бюро също заседава все по-рядко. Ако преди практиката е била то да се събира веднъж седмично, а пленумът – веднъж на месец или два, сега тази регулярност вече липсва.

Така се очертава картина на партия, в която едновременно намалява съставът на ръководния орган, възникват проблеми с кворума и се поставят въпроси за регулярността на работата на изпълнителното ръководство.

Най-тежкият удар може тепърва да предстои

Напускащите Националния съвет не са просто имена в списък. Сред тях са хората, които на местно ниво трябва да организират структури, да координират кампании и да осъществяват връзката между централното ръководство и социалистите по места.

Затова подобен отлив може да се превърне в особено тежък проблем преди местните избори.

Кампания не се прави единствено от централата. Тя зависи от хората по места. Ако именно част от тези хора губят доверие, оттеглят се или отказват да участват в ръководните структури, последствията могат да бъдат много по-сериозни от поредния вътрешнопартиен скандал.

Още по-труден е въпросът какъв сигнал достига до редовите членове на БСП. Когато хората, които те пряко са избрали да ги представляват в Националния съвет, започват масово да напускат, неизбежно възниква въпросът дали кризата вече не е стигнала много по-дълбоко от върха на партията.

Над 30 напуснали. Повече от една пета от пряко избраните членове. Проблеми с кворума. Все по-редки заседания на ръководните органи.

Взети заедно, тези процеси очертават тежка вътрешна криза. А ако тенденцията не бъде прекъсната, пред БСП ще стои не просто задачата да разреши поредния вътрешнопартиен конфликт, а много по-фундаменталният въпрос как да запази работещи собствените си структури.