БСП-ОЛ: Приветстваме ангажимента на руския и американския президент за постигане на мир чрез преговори

Позиция на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

Развитието на ситуацията с конфликта в Украйна през последните седмици показва, че чрез дипломация и преговори вече се върви по правилния път за прекратяване на военните действия. Само така може да се намери мирно и устойчиво решение за спиране на разрушенията и жертвите.

БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА приветства ангажимента на американския и руския президент за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори, както и участието на европейските лидери на последвалата среща във Вашингтон. Ние призоваваме за такъв подход от самото начало на конфликта. Нееднократно заявявахме по категоричен начин, че прекратяването на ескалацията на конфликта може да стане само чрез дипломация. Убедени сме, че преговорите ще дадат ясни параметри за конкретни обвързващи ангажименти, за да бъде прекратен огъня и да бъдат спасени човешки животи.

Тук е особено важна позицията, която България ще заеме. Продължаваме да твърдим, че нашата страна може да бъде важен партньор при задълбочаване на преговорите и да внесе един балансиран подход за установяване на справедлив и траен мир, с необходимите гаранции за сигурността, както и да постави началото за изграждане на нова архитектура за сигурност на континента. Българската дипломация винаги е участвала активно в международните отношения и сега може да заеме своето полагащо се място на важен и активен европейски партньор и съюзник с традиционно близки отношения с народите на двете страни в конфликта.

