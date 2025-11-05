БСП-ОЛ: ПП-ДБ предлагат скрита отмяна на втората година от майчинството

Боли ги, че ние отстояхме предложението за майките докрай, а те управляваха и не го направиха, отбелязаха от левицата

„Това, което „Продължаваме промяната -Демократична България“ предлага, на практика е скрита отмяна на втората година от майчинството“. Това заяви от трибуната на Народното събрание народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Нина Димитрова.

Тя подчерта, че превръщането на обезщетението в обикновено плащане премахва социалния характер на подкрепата към майките, които избират да останат у дома, за да се грижат за децата си. „Майчинството не е разход, а инвестиция в децата, в бъдещето и в самата държава. С това, което предлагате, на практика казвате на младите семейства: оправяйте се сами“, отбеляза Димитрова.

По думите ѝ предложението на БСП-ОЛ майките да получават 75% от обезщетението за майчинство през втората година, ако се върнат на работа, е балансирано и финансово обосновано. „Разчетите показват, че дори само 30% от майките се върнат на работа, бюджетът остава на плюс“, обясни тя.

Народният представител от левицата припомни, че България е държавата с най-дълго и добре уредено майчинство в ЕС. „Това е постижение, с което всички трябва да се гордеем и което трябва да пазим, а не да подкопаваме с промени, които разрушават принципите му“, категорична бе тя.

„ПП-ДБ ги боли, защото не успяха да прокарат предложението, което ние отстояхме докрай в бюджета. А когато бяха в правителството и имаха тази възможност, не го направиха. Да не забравяме, че вдигаме и размера на майчинството“, отбеляза депутатът от БСП-ОЛ Владимир Георгиев.

Биляна Иванова определи поведението на ПП-ДБ като „брутално лицемерие“: „Говорят за 25%, които щели да влизат в нечий джоб, но пропускат, че обезщетението е форма на социална защита, а не бонус. Ние предлагаме 75%, защото това е жест към работещите майки, а не отказ от социална характер на мярката“, каза тя.

Иванова призова ПП-ДБ да не си присвояват заслугата за безплатните ясли и детски градини, които са се случили благодарение на участието на БСП в управлението.

