БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА закри кампанията си в Пазарджик с послание за единство и реални решения

Атанас Зафиров: Истинската сила е в обединението и в грижата за хората

„Днес левицата се явява на този вот обединена – с обща листа и визия. Точно това е промяната, която се опитваме да реализираме в цялата страна. Истинската сила е в обединяването на нашите усилия с една-единствена цел – да направим живота на хората по-добър и по-сигурен.“

Това заяви вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и на БСП- ОЛ Атанас Зафиров в Пазарджик.

Той участва в закриването на кампанията на коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ за предстоящите на 12 октомври избори за Общински съвет, на които левицата е под №1 в бюлетината.

Зафиров подчерта, че Пазарджик е пример за държавническия характер на БСП-ОЛ, защото тук коалицията показва, че политиката може да служи на обществото, а не на лични интереси.

„Участието в управлението никога не е лесно, но БСП-ОЛ избра трудния, отговорния път – не да подхранва хаоса, а да носи решения. В Плевен вече няма воден режим, а след бедствието в ‘Елените’ държавата реагира веднага. Хората искат действия, не лозунги“, посочи той.

„Левицата е силата, която може да даде на България различен, по-справедлив живот. Напред и победа!“, завърши Зафиров.

В събитието участваха народният представител от левицата в Пазарджик.

Присъстваха и председателят на парламентарната група на „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Драгомир Стойнев, както и народните представители Биляна Иванова, Владимир Георгиев, Габриел Вълков, д-р Десислав Тасков, Илиян Йончев и Красимир Йорданов.

Стойнев изтъкна, че в трудни времена се вижда кой може да носи отговорност:

„Винаги трудностите се падат на БСП, защото само ние можем да се справим с тежките проблеми на българските граждани. За да променим града, е важно на 12 октомври да постигнем максимална подкрепа и силно представителство в Общинския съвет. Нашите съветници доказаха, че могат да вземат правилните решения – и вие го усещате. Хубавите неща тепърва предстоят. Гласувайте с бюлетина №1 – за новото бъдеще на община Пазарджик!“

Владимир Георгиев, народен представител и бивш кмет на Самоков, припомни, че 12 октомври – Денят на българската община – съвпада с изборния ден, което подчертава значението на вота.

„Предстои новият Общински съвет да приеме бюджета на общината. Хората имат нужда от последователна социална политика и реална подкрепа. Именно затова е важно да се подкрепи листата на „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ – нашите кандидати имат опит, професионализъм и воля да защитават интересите на гражданите“, заяви Георгиев.

Гергана Ичева, водач на листата, акцентира върху значението на социалните политики:

„Доброто управление се измерва в това как живеят хората – колко от тях получават грижа и подкрепа, колко млади семейства виждат бъдещето си тук, в Пазарджик. В последната година и половина, като заместник-кмет по социалните дейности, доказах, че социалните услуги не са разход, а наш дълг. За нас хората винаги ще бъдат най-важни.“

Тя допълни, че след 16 години отсъствие БСП отново има реално участие в местната власт, което е върнало в управлението грижата, солидарността и честността.

Лиляна Мърхова, втора в листата и председател на Общинския съвет на БСП–Пазарджик, призова гражданите да осъзнаят силата на своя вот:

„Местните избори са най-прекият начин да променим живота си, защото именно Общинският съвет решава за улиците, детските градини, социалните услуги – всичко, което усещаме всеки ден. Когато не гласуваме, позволяваме на други да решават вместо нас. А когато гласуваме, казваме ясно: искаме решения, прозрачност и хора, които мислят за общността, не за себе си.“

Тя изрази увереност, че листата на коалицията е съставена от почтени и отговорни хора, които милеят за бъдещето на Пазарджик.

Надя Клисурска, трета в листата, сподели впечатленията си от кампанията:

„Срещнах десетки хора от града и селата – с различни проблеми, но с едно общо желание – Пазарджик да стане по-добро място за живеене. Срещнах и апатия, и разочарование, но и енергия, подкрепа и вяра. Ние, които застанахме с лицата си в тази кампания, имаме дълг към тези хора – да върнем надеждата и да направим града по-подреден, уютен и сигурен.“

Бившият заместник-социален министър подчерта, че кандидатите на „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ няма да спрат да работят за хората и ще бъдат техният глас в Общинския съвет.

Трендафил Величков, четвърти в листата, обобщи, че кампанията е показала как изглежда истинска лява политика:

„По наше настояване бе създадено общинското дружество ‘Чистота’, което спестява на общината близо 4 милиона лева годишно. Работим за въвеждането на безплатен градски транспорт, всяка детска градина и ясла вече имат климатик, а следващата цел е това да важи за всяка класна стая. Социалните услуги преминават под директен контрол на общината, а не чрез посредници и частни структури.“

„Това е реална промяна – и ще я продължим, защото хората я заслужават“, заяви Величков.

