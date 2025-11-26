„БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ уважи тържествената волейболна гала вечер „Заедно към върха“

Народните представители от „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ инж. Петър Кънев, Наталия Киселова, Петя Цанкова и Илиян Йончев присъстваха на тържествената гала вечер на Българската федерация по волейбол „Заедно към върха“.

Специалното събитие бе посветено на най-значимите постижения, личности и екипи, изграждащи историята и бъдещето на този обичан спорт в България.

Събитието се проведе в присъствието на председателя на федерацията Владимир Николов, председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, както и легендите на българския волейбол Димо Тонев, Борислав Кьосев, Анка Узунова и Галина Станчева.

По време на церемонията бяха отличени легендарните олимпийски медалисти от Москва 1980 г. (мъже и жени), световните шампионки до 19 години и жените до 21 години, класирали се на четвърто място в света, както и техните треньори – хората, които с отдаденост, дисциплина и постоянство прославят България на международната сцена.

Като първи вицепрезидент на Българската федерация по волейбол, инж. Петър Кънев подчерта:

„Българският волейбол отново показа защо е спорт с традиции, дух и бъдеще. Постигнахме изключителни резултати през тази година – резултати, които са плод на неуморен труд, професионализъм и любов към играта. Убеден съм, че следващата година ще бъде още по-впечатляваща. България ще бъде домакин на Европейското първенство и интересът е огромен – вече са продадени над 20 хиляди билета. Изключително се гордея, че всички отличени млади волейболистки са израснали в рамките на женската волейболна Демакс лига – истинско доказателство за устойчивото развитие на българския спорт и волейбол.“

