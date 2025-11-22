БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА подкрепи изграждането на паметник на Захарий Стоянов

На 21 ноември – Деня на християнското семейство и младежта, до историческата сграда на Народното събрание беше открит паметник на Захарий Стоянов – безспорна фигура в борбата за свобода, обединение и духовна саможертва.

Той е народен представител в V обикновено народно събрание (1887), негов подпредседател (1887) и председател (1888 – 1889).

Монументът е издигнат изцяло с дарения след осемгодишни усилия на Инициативен комитет, в който участват утвърдени обществени личности и историци, обединени от стремежа да бъде отдадена заслужена почит на летописеца на българската свобода и държавник с категорични позиции и остро перо.

Сред дарителите са парламентарната група на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и народният представител Наталия Киселова, която присъства на откриването на паметника. Подкрепата им е израз на уважение към делото и приноса на Захарий Стоянов за българската държавност и парламентарна традиция.

