“Брезовско шосе“ – три месеца мълчание, половинчати отговори и липса на ясен ангажимент от страна на община Пловдив

Сагата около ремонта на бул. „Брезовско шосе“ продължава да бъде източник на напрежение, неудобства и щети за хиляди пловдивчани и десетки предприятия, разположени в индустриалната зона. След подадени две последователни питания от наша страна – през април и юли 2025 г., получихме отговори от заместник-кмета по строителство инж. Хакъ Сакъбов. Първият отговор бе забавен с над три месеца, а вторият – предоставен след обществен натиск и допълнителен сигнал от наша страна.

Отговорите, макар и официални, не дадоха нужната конкретика и само затвърдиха съмненията за липса на стратегическо управление, планиране и контрол при реализацията на проекта.

Официално бе потвърдено, че за обекта няма изготвен и одобрен обходен маршрут. В отговора четем, че използваните трасета са „предпочитания на водачите“, включително преминаващи през частни имоти. Това означава, че в условията на засилен трафик, включително тежкотоварен, общината не е изготвила и не е приложила валиден и безопасен план за временна организация на движението. Липсват и пътни знаци, указващи маршрутите, с изключение на временни табели, поставени от изпълнителя при подновяване на строителните дейности.

От отговорите става ясно, че фирмата изпълнител няма никакви ангажименти по поддръжката на улиците, по които преминава целият пренасочен трафик. Общината прехвърля тази отговорност към районните администрации, които не разполагат с необходимите ресурси и капацитет. Единствените дейности, извършени досега, са частични насипвания с фрезован асфалт по ул. „Полет“ и около търговската борса – временна и компрометирана мярка, която не решава проблема, а го отлага.

______________________________________

В отговорите се посочва, че археологическите проучвания ще приключат до края на октомври 2025 г., а строителството – в рамките на месец след това, т.е. до края на годината. Въпреки това:

•​липсва актуализиран график;

•​не са представени резервни срокове при ново забавяне;

•​не е ясно кой носи отговорност при неизпълнение.

Припомняме, че първоначалният краен срок за обекта беше юни 2024 г. Сегашните обяснения са разпилени и без реални гаранции за завършване.

Отговорите разкриват и сериозни допълнителни разходи, поети от бюджета на Община Пловдив – включително ДДС, индексации и други недопустими по програмата суми. Въпреки това:

•​Не е ясно дали тези средства са били предвидени в бюджета.

•​Не е посочено дали е търсена отговорност от изпълнителя.

•​Не е направен публичен отчет за ефекта от корекциите и промените по проекта.

Допълнително бе подписано допълнително споразумение за довършване на обекта на стойност 4,56 млн. лв. с ДДС.

Също така е призната наложена финансова корекция от 1,16 млн. лв. по сигнал за нередности, свързани с обществени поръчки – отменена по съдебен ред, но без анализ дали корекцията е била вследствие на управленска грешка или системен пропуск.

Особено тревожно е признанието, че към момента няма разработена концепция за възстановяване и развитие на уличната инфраструктура в Индустриална зона Север, която е основно засегната от пренасочения трафик.

Още по-обезпокоително е отговора, че за Индустриална зона Тракия не са предвидени средства в бюджета, защото се намирала в община Марица. Това е формално и подвеждащо обяснение, тъй като значителна част от обслужващата инфраструктура на зоната попада в територията на град Пловдив.

На въпроса дали се разработва дългосрочен инвестиционен план за индустриалните зони, отговорът е: „Обмисля се“ – без срок, без отговорен екип, без яснота.

Затова от ПП–ДБ в Пловдив настояваме за:

1.​Актуализиран график с резервни срокове, публикуван публично и с ясен контролен механизъм;

2.​Одобрен и безопасен обходен маршрут, проектиран и поддържан с конкретно разпределение на отговорностите;

3.​Финансов отчет за допълнителните разходи, предприети мерки при нарушения и яснота относно санкции;

4.​Разработка на дългосрочна стратегия за индустриалните зони, включително реално финансиране в бюджета за 2026 г.

Проектът „Брезовско шосе“ е ключов не само за транспорта, но и за икономическата устойчивост на Пловдив. Управлението на този проект от страна на общинската администрация към момента показва тревожна липса на визия, отговорност и последователност. Призоваваме за спешни действия, прозрачност и поемане на отговорност пред гражданите на града. Ще продължим да следим темата и да изискваме отчетност.

Facebook

Twitter



Shares