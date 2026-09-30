Брезница събра участници от България и чужбина на фестивала „Фолклорни пътеки“

Шестото издание на международния фолклорен фестивал превърна селото в сцена на музиката, танците и културното многообразие

На 26 и 27 септември 2026 г. в село Брезница се проведе VI Международен фолклорен фестивал „Фолклорни пътеки“, който събра участници и гости от България и чужбина.

Фестивалът беше посетен и от представители на ръководството, членове и активисти на Алианс за права и свободи, които се присъединиха към празника на фолклора, традициите и културното наследство.

В рамките на двата фестивални дни Брезница се превърна в сцена на музика, песни и танци, представящи богатството и многообразието на фолклорните традиции. Събитието събра хора от различни места и постави акцент върху културния обмен и съхраняването на традициите.

VI Международен фолклорен фестивал „Фолклорни пътеки“ се организира под патронажа на кмета на кметство Брезница Иса Сакали.