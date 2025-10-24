Бойко Рашков: Премиерът ще прави предложение за назначаване председателя на ДАНС пред човек, санкциониран по „Магнитски“

Това е срам за България!

Няма наивници, които да смятат – особено като се направи преглед на някои последни събития – че днешният премиер взема самостоятелни решения.

Бойко Рашков, по време на дебатите преди парламентът да запази текста, според който председателят на ДАНС се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, докато досега той се назначаваше с указ на президента.

Цялата ретроспекция на промените в Закона за ДАНС, включително как заради идентични решения падна едно правителство, ще научите от пълното изложение на Рашков

