Бойко Рашков: Политическо ограничаване на човешките права, гарантирани в Конституцията!

Бойко Рашков за скандалното решение ръководителят на службата за подслушвания (ДАТО) да бъде назначаван политически:

Малко ли пъти България е осъждана за противозаконно ограничаване на човешки права със специални разузнавателни средства? Права, гарантирани от Конституцията.

Не може да се назначава политическо лице, което да ръководи използването и прилагането на СРС в нашата страна. Недопустимо е!

Давате ли си сметка изобщо, че този човек като длъжностно лице, представител на политическо мнозинство, подписва доказателствено средство, което се внася в съда и въз основа на което един човек може да бъде осъден политически?

Когато вие ще назначавате, незаконните подслушвания у нас ще се увеличат, тъй като ще командвате председателя на ДАТО – кой да подслушва и кой да не подслушва, включително в условията на неотложност, когато съд не се произнася.

