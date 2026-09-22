Борислав Гуцанов: Независимостта – достойнство, което се отстоява!

През 1908-ма година княз Фердинанд обявява Независимостта на България във Велико Търново, а хората се поздравяват.

108 години по-късно, можем да се гордеем, че сме съхранили през вековете най-старата национална държава в Европа.

Честит празник!

Денят, в който българите от онова време са имали смелостта и достойнството да обявят своята Независимост въпреки плановете на Великите сили.

С особена острота стои и въпросът – ако тази борба беше днес, щяхме ли да проявим същата твърдост?