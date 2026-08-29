Борислав Гуцанов: БСП е в разпад, местните избори ще бъдат решаващи за бъдещето на партията

Членът на Националния съвет на БСП и бивш социален министър критикува партийното ръководство и предупреди, че дори победа на Илияна Йотова на президентските избори няма да е достатъчна за възстановяването на левицата

БСП е изправена пред сериозна вътрешна криза и трябва спешно да започне разговор за своето бъдеще. Това заяви членът на Националния съвет на партията и бивш социален министър Борислав Гуцанов след поредното заседание на Националния съвет.

Според него пленумът отново е преминал под знака на процедурни спорове и въпроси около кворума, вместо да бъде проведен необходимият дебат за състоянието и перспективите пред партията.

„Партията е в разпад“

Гуцанов отправи остра критика към ръководството на БСП заради отношението му към напускащите партията и Националния съвет социалисти.

По думите му по време на заседанието ръководството сякаш „с облекчение“ е констатирало поредните напуснали членове на Националния съвет, тъй като именно това е позволило да бъде отчетено наличието на кворум.

Той обърна внимание и на оттеглянето на дългогодишни партийни кадри и представители на БСП в местната власт.

„Важно е да обсъдим защо. Важно е да кажем тежки истини в очите. Партията е в разпад и ако не направим всичко по силите си да го спрем, няма да има връщане назад“, заяви Гуцанов.

Твърдението за „разпад“ представлява политическата оценка на Борислав Гуцанов за състоянието на партията.

Гуцанов подкрепя Йотова, но предупреждава: Това няма да е достатъчно за БСП

Бившият социален министър коментира и предстоящата президентска надпревара, като заяви категорична подкрепа за Илияна Йотова.

Според него евентуалната ѝ победа би била важна както за левите избиратели, така и за страната. Гуцанов заяви, че лично ще работи за успеха на кандидатурата ѝ.

В същото време той предупреди съпартийците си да не очакват, че президентските избори автоматично ще решат проблемите на БСП.

„Ако някой смята, че изборът на Илияна Йотова за президент ще върне БСП на политическата сцена, жестоко се лъже“, заяви той.

По думите му победата на първата жена президент би била „шанс пред България“, но сама по себе си няма да бъде достатъчна, за да възстанови позициите на социалистическата партия.

Местните избори – „голямата битка“ за БСП

Като решаващо изпитание за бъдещето на партията Гуцанов определи местните избори през следващата година.

Според него именно представянето в общините и общинските съвети ще покаже дали БСП е успяла да съхрани жизнеспособността на структурите си.

„Ако не запазим позициите си в общините и общинските съвети, разпадът ще стане необратим“, предупреди той.

Гуцанов смята, че местните структури на партията все още функционират, но посочи като тревожна тенденция напускането на кметове и други представители на местната власт. Според него част от тях впоследствие могат да се изправят като конкуренти срещу кандидатите на БСП.

Призив за болезнен, но необходим разговор

В заключение Борислав Гуцанов призова социалистите да започнат открит разговор за проблемите и бъдещето на партията.

Според него този дебат неизбежно ще бъде труден, но отлагането му може да има още по-сериозни последици.

Ако настоящото ръководство не постави началото му, Гуцанов смята, че „ще се намерят социалисти със сърце, които да тръгнат по този труден път“.