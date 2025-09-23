Борис Бонев: Софиянци чакат реформа в паркирането – политическите сили трябва да я реализираме заедно

„Реформата на паркирането, която всички чакат, НЕ е на трупчета. До дни приключва второто обществено обсъждане на предложената от нас промяна. Аз съм убеден, че тази голяма стъпка трябва да бъде общо усилие и успех за целия Общински съвет,“ заяви лидерът на Спаси София Борис Бонев.

По негова инициатива на 12 септември се проведе нова среща с представители на ПП-ДБ, ГЕРБ, Синя София и независими съветници. „По време на тази среща с ПП-ДБ постигнахме разбирателство, че трябва да обединим усилия и да внесем общ нов проект за решение. Ние сме напълно отворени да направим необходимите промени, така че всяка политическа сила да види своите приоритети в реформата. Очакваме подкрепа и от кмета, който неведнъж публично заяви, че тя е наложителна,“ подчерта Бонев.

Основните приоритети на Спаси София остават:

драматично намаляване на служебните абонаменти и двойно увеличение на цената им;





промяна на цените и обхвата на платените зони;





промяна на работното време на платените зони;





безплатни места за зареждане и оставяне на ученици;





насочване на допълнителните приходи към изграждане на паркинги и закупуване на нови превозни средства за градския транспорт.







„Срещата с ПП–ДБ трябваше да бъде миналата седмица, но по тяхна молба беше отложена, за да са готови резултатите от публичната анкета. Все още очаквам информация кога да я проведем, защото хората очакват тази реформа,“ допълни Борис Бонев.

„Ние ще направим всичко възможно тази реформа да бъде реализирана, за да върнем справедливостта в начина, по който се управляват паркоместата в София,“ завърши той.

Facebook

Twitter



Shares