Боян Балев: В България е ниска производителността на капитала, а не на труда

След поредица предизборни бюджети държавните финанси са влошени, нужно е време да се стабилизират

„Бюджетът не е идеален, но в него са заложени редица социални придобивки. За нас е много важно, например, че се запазва швейцарското правило за българските пенсионери. Това е възможният бюджет, при положение че в парламента разпределението на силите е 19 ляво мислещи срещу 221 дясно мислещи депутати.“ Това заяви политологът и член на Националния съвет на БСП Боян Балев пред Евроком.

По думите му негативното отношение на работодателите не е основателно, тъй като те продължават да се радват на най-ниските данъци в ЕС. Балев посочи, че позицията на синдикатите е много по-балансирана. Според него повишаването на данък „дивидент“ ще има изсветляващ ефект върху икономиката.

„Не само БСП, но и международни организации казват, че не можем да продължаваме с плоския данък и трябва да се присъединим към развития свят. В България имаме проблем с ниска производителност на капитала, а не на труда. Българските работодатели трябва да реформират начина си на работа, включително да плащат по-високи заплати на своите служители“, коментира той.

„В България е ниска производителността на капитала, а не на труда. Българските работодатели не действат достатъчно ефективно. Нужно е да реформират начина си на работи, включително да плащат по-високи заплати, защото в България те са твърде ниски“, каза той.

Според Балев страната ни не е излязла от политическата криза. „Няколко поредни години се гласуваха предизборни бюджети и това влоши състоянието на хазната. Нужно е време, за да се стабилизират държавните финанси“, подчерта той.

По неговите думи санкциите срещу Русия не дават желания резултат: „Колкото повече се отлагат мирните преговори, толкова по-трудно ще е и за самите украинци да постигнат приемливи за тях договорености. Удължаването на войната означава засилване на позициите на руската страна.“

„БСП тепърва все повече ще се завръща на социалистическия път“, прогнозира в заключение Боян Балев.

Facebook

Twitter



Shares