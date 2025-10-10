Богдан Богданов: „Ново начало“ ще държи дистанционното на „Лукойл“

Когато става въпрос за критична инфраструктура като „Лукойл Нефтохим“, има определен процес на скрининг, за да е ясно, че инвеститорът в стратегически активи е надежден не само за България, а и за нашите европейски партньори.

Така инвеститорите, който проявяват интерес към дружества в България, трябва да минат през обективен процес, който стартира в Българска агенция за инвестиции, минава през междуведомствен съвет към Министерски съвет, в който освен ДАНС влизат също Военно разузнаване, над 10 министерства и Комисия за защита на конкуренцията. Следващата стъпка е да се иска и становище от Европейската комисия, защото когато става въпрос за стратегически активи, национална сигурност, европейска сигурност и НАТО, трябва и е важно да имаме становище от Европейската комисия.

Целият този процес сега се измества през ДАНС и един човек – Деньо Денев. Всички знаем кой е Деньо Денев, изпълняващ длъжността председател на ДАНС. Всички знаем как този човек саботира машинното гласуване на последните избори за местна власт.

Сега „Ново начало“ ще държат дистанционното и ще отворят бариерата към „Лукойл“ тогава, когато те решат, че даден инвеститор може да влезе в България. Това е скандално. Този шанс се дава в ръцете на ДПС – Ново начало от ГЕРБ, БСП и ИТН.

Facebook

Twitter



Shares