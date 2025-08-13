От няколко дни всичко, което чуваме от Зеленски, е, че той територии няма да отстъпи.

Калас говори за територии, Фон дер Лайен говори за територии. И никой дума не обелва за хора. Хората в „уравнението“ изобщо ги няма. В „уравнението“ има само територии

През последните дни гледам две интервюта на Лавров пред CNN с продължителност от повече от 40 минути всяко. Лавров бавно, отчетливо, членоразделно, обяснява на журналистите, че териториите имат значение дотолкова, доколкото на тези територии живеят и рускоезични украинци. Лавров обяснява, че става въпрос за защита на човешки права, които включват език, култура и достойнство. Журналистите гледат с невиждащ поглед и учтиво изчакват тези думи на Лавров, все едно ги е произнесъл на марсиански език.

В книгата „Последните царе на Туле“ се споменава, че думата за човек, който не е ескимос може да се преведе като „не-човек“. Отношението на ръководителите на Запада към руснаците е точно такова – ти им говориш за човешки права, но те не разбират какво им казваш, защото в тяхното дълбоко подсъзнание „руснак“ е „не-човек“ и темата за човешките права не се отнася за тях.

В същност това е грандиозната битка, която започна Русия – да накара „ескимосите“ да разберат, че и „не-ескимосите“ са хора.

Автор: Юрий Борисов

